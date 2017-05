Paul ist einsam und zockt so viel am Computer, dass er beginnt, Realität und Spiel zu vermischen. Der unbeugsame Kommandant, von dem er im Spiel seine Aufträge bekommt, erscheint plötzlich in seinem Klassenzimmer, und mobbende Mitschüler*innen werden zu verbündeten Spielfiguren. Doch dann kommt der Wandertag im Wald und Dank seines Schwarms Bianca wird alles ganz anders. Aus Ideen der zwölf Achtklässler*innen erarbeitete LTT-Theaterpädagoge Tobias Ballnus ein Stück über Spielsucht und Freundschaft.