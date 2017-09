Halloween ohne Zombiewalk? – Mittlerweile in Würzburg undenkbar. Am 31.10. ziehen daher die Zombies wieder durch die Stadt. Ab 16 Uhr können alle Zombies oder die, die es noch werden wollen, ihrer Vorfreude an einem Treffpunkt mitten in der Stadt frönen.

WUNDENSCHMINKEN

FOTOBOX

SHOWEINLAGEN

GEWINNSPIELE

Eingeladen ist jeder Untote, Zombie oder all diejenigen, die einfach Lust haben, sich zu verkleiden. Denn der Zombiewalk ist ein ganz harmloser Spaß-Spaziergang durch Würzburg. Auch die Passanten finden Gefallen an diesem schaurig-lustigen Spektakel. Denn sieht man die Meute auf sich zukommen, könnte man meinen, das Ende der Welt naht. Doch rasch entpuppen sich die Zombies als ganz zahme Kreaturen, die einfach nur Lust auf ein bisschen Abwechslung haben. Und wie kann man es ihnen schon verübeln? Nach 100 Jahren Gruft kann es einem schon mal langweilig werden.

Um 20 Uhr ziehen die Zombies schlürfend gen Posthalle.