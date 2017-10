× Erweitern Zoufris Maracas

Vor noch gar nicht allzu langer Zeit waren die beiden Musiker Vincent Sanchez und Vincent Allard noch am Pariser Montmartre und in der Métro als Straßenmusiker unterwegs. Dort ernteten sie nicht nur Strafzettel, sondern auch so einigen Erfolg und werden inzwischen längst auf Frankreichs Bühnen gefeiert.

Ihre Band Zoufris (der Name stammt von algerischen Einwanderern, die in den 50er Jahren zum Arbeiten nach Frankreich kamen) Maracas, sowas wie Manu Chaos jüngerer akustischer Bruder, vereint französisches Chansons mit Weltmusik, Underground & Behème. Das Erbe von Brel und Brassens mischt sich mit Zouk, Mariachi und kongolesischer Rumba, als wäre die Band in Argentinien, Rumänien, im Kongo, in Mexiko oder irgendwo anders außer in Frankreich zur Welt gekommen. Ihre unbändigen anarchisch- freiheitlichen, antikapitalistischen Protestlieder, durchaus mit Anleihen bei den engagierten Texten von Zebda, künden von großem Freiheitsdrang und einer eindeutigen Haltung gegen das Establishment.

Auf der Bühne strotzen die Zoufris nur so vor Energie, ihr Humor ist scharfzüngig und ihr Stilmix sowie ihre gute Laune einfach ansteckend.

Vincent Sanchez (Vin’s) und Vincent Allard (Micho) begegnen sich mit fünfzehn Jahren in Sète. Nach dem Studium betreiben sie in Afrika ein Wanderkino, anschließend geht Micho nach Mexiko. In dieser Zeit macht sich Vin’s für Greenpeace stark, kauft sich eine Gitarre, beginnt zu schreiben und zu komponieren. Bei ihrem Wiedersehen beschließen sie, diese Stücke gemeinsam auf den Terrassen von Montmartre zu singen und mit Einbruch des Winters in der Métro zu spielen, wo sie nicht nur Strafzettel, sondern vor allem Erfolg ernten: Manche Passagiere bleiben ihretwegen sogar extra länger im Abteil sitzen!

In einem Pariser Bistrot werden sie von Thierry Melloul, dem Veranstalter des Festitival, eines Pariser Treffens des französischen Chansons, entdeckt, der sie mit dem Manager von Rue Kétanou zusammenbringt. 2012 bringen die beiden Freunde ihr erstes Album heraus, Prison Dorée, drei Jahre später das zweite: Chienne de vie. Beide mögen aber lieber Live-Bühnenauftritte, also touren sie durch Frankreich und die Welt und geben etwa 100 Konzerte jährlich, begleitet von vier Musikern. Vor ihrem Publikum erhalten ihre Musik, ihre Texte und ihr Engagement erst richtig Sinn: Ihre anarchisch-freiheitlichen, antikapitalistischen Protestlieder – durchaus mit Anleihen bei den engagierten Texten von Zebda – werden mit Ethnomusik gemischt, ob Latino- oder Zigeunerklänge, ob afrikanische Rhythmen oder Reggaemusik, es ist von allem etwas dabei.