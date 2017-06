Großer Open-Air-Festival-Sommer mit dem italienischen Weltstar: 11 weitere Konzerte in Deutschland im Juni / Juli 2017 bestätigt. Aktuelles Platinalbum „Black Cat“ im Handel erhältlich.

Nach den erfolgreichen Arena-Shows im Herbst 2016 setzt der italienische Bluesmusiker Zucchero seine Black Cat World Tour Germany 2017 mit 11 Konzerten im Juni/Juli 2017 in Deutschland fort. Die deutschen Fans können sich auf einen tollen Open-Air-Sommer freuen – mit einer der hochkarätigsten Live-Bands überhaupt.

Zu sagen, es gäbe nur wenige kontinentaleuropäische Musiker, die unter angloamerikanischen Top-Kollegen einen derartigen Respekt genießen wie Zucchero „Sugar“ Fornaciari, kurz Zucchero, wäre ein Understatement. Denn genau genommen ist niemand außer ihm so hoch angesehen. Und so erfolgreich: Im Verlauf seiner über 30-jährigen Karriere hat Zucchero mehr als 60 Millionen Alben verkauft und erreichte alleine in seiner italienischen Heimat 13 Mal Platz eins der Charts. Über die Jahre arbeitete er unter anderem mit Sting, Eric Clapton, Miles Davis, Ray Charles, BB King, Iggy Pop und Luciano Pavarotti. Er trat auf Einladung von Queen beim Tribute-Konzert für Freddie Mercury auf, war für einen Grammy nominiert, gastierte als erster westlicher Musiker nach dem Fall der Mauer im Kreml, spielte 2012 vor 100.000 Leuten in Havanna, Kuba.

Man könnte das ewig so weiterführen. Allerdings geht es Zucchero nicht um Namedropping und Rekorde, es geht ihm um Musik. Und so sind es auch zuerst seine große Leidenschaft und musikalische Expertise, die ihm den besonderen Respekt vieler Kollegen einbringen. Wenn Zucchero ruft, kommen die größten Stars der Welt diesem Ruf gerne nach, um ihren alten Freund zu unterstützen. Und Zucchero selbst macht eben gerne mit guten Kollegen zusammen Musik, es ist sein Leben.

Alleine die Kollaborateure seines aktuellen Platinalbums »Black Cat« sprechen diesbezüglich Bände: Produziert hat Zucchero das Werk mit drei der renommiertesten US-Produzenten aller Zeiten, nämlich Don Was (Rolling Stones, Iggy Pop u.a.), Brendan O’Brien (Bruce Springsteen, Pearl Jam u.a.) und T Bone Burnett (Bob Dylan, Elvis Costello u.a.). Bei zwei Songs unterstützte Ex-Dire-Straits-Mann Mark Knopfler Zucchero an der Gitarre, den Song »Streets Of Surrender (S.O.S.)« schrieb er gemeinsam mit keinem Geringeren als Bono von U2.

Das ganze Jahr über hat Zucchero das neue Album nun im Rahmen einer umjubelten Welt-Tournee vorgestellt. Höhepunkte gab es viele, aber natürlich war es für den Italiener ein besonderes Highlight, sein Programm an elf ausverkauften Abenden in der Verona Arena aufführen zu dürfen. Dass »Black Cat« ein besonderes und außergewöhnliches Album ist, war auch bei den Deutschland-Konzerten zu spüren. So präsentierte Zucchero im Rahmen von sechs grandiosen Arena-Shows ein quasi dreigeteiltes Mega-Programm, in dessen Rahmen er Ausflüge in sämtliche Phasen seiner Karriere unternahm.

Zucchero-Konzerte, das wurde bei dieser Gelegenheit erneut klar, sind das Gegenteil der heute so beliebten, von vorne bis hinten durchchoreografierten Inszenierungen ohne Überraschungspunkte. Nicht zuletzt übrigens, weil Zucchero ein Mann ist, der jedes Geläuf beherrscht. Musik ist bei ihm eine internationale Sprache, Zucchero verehrt die italienischen Cantautori ebenso wie Rock-Musik, Soul, Gospel, Folk. Seine größte Liebe aber ist der Blues, er ist die Basis all seines Tuns.