Seit über 20 Jahren findet in der Glashalle der Ed. Züblin AG in Stuttgart-Möhringen der „Sommer im ZÜBLIN-Haus“ statt. Mit dieser jährlichen Kulturreihe bieten wir vielen Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern unterschiedlicher Genres aus Baden-Württemberg eine Bühne. Erstmals wird nun der ZÜBLIN-Kulturpreis an ambitionierte Ensembles aus Baden-Württemberg verliehen.

Der ZÜBLIN-Kulturpreis wird genreübergreifend jährlich wechselnd in verschiedenen Kategorien ausgeschrieben. Im ersten Jahr konnten sich singende Ensembles bewerben, von Chören bis hin zu A-cappella-Gruppen, von Klassik über Jazz und Weltmusik bis Pop. Kooperationspartner sind der Schwäbische Chorverband e.V. und der Badische Chorverband 1862 e.V. Als Schirmherrin engagiert sich Gerlinde Kretschmann, Ehefrau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, die selbst seit vielen Jahren begeisterte Chorsängerin ist.

Eine siebenköpfige Jury aus Kulturschaffenden sowie ZÜBLIN-Vertreterinnen und -Vertretern hat im Vorfeld die drei Ensembles Beauties and the Beats (Neckarsulm), Ensemble Encore (Stuttgart) und Unduzo (Freiburg) ausgewählt. Jedes Ensemble präsentiert sich insgesamt rd. 30 Minuten. Das Publikum vergibt per Stimmabgabe die ersten drei Preise. Neben der Qualität zählt deshalb insbesondere der überzeugende und unterhaltsame Live-Auftritt. Die drei Gewinner-Ensembles singen um Preisgelder in Höhe von 9.000 €, aber letztendlich zählt das gemeinsame Erlebnis und ein tolles Preisträgerkonzert für alle Beteiligten.