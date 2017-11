Feuerwerk, warme Getränke und Musik auf dem Kornlupferfestplatz.

Buchstäblich mit einem Knall zu Ende geht das Offenauer Jubiläumsjahr 2017. In einem bunten Funkenreigen verab-schieden Einwohner und Gäste auf dem Kornlupferfestplatz am Neckarufer ein prall gefülltes Veranstaltungsjahr und setzen mit einem Brillanfeuerwerk viele bunte Schlusspunkte. Für den stimmungsvollen Ausklang sorgen am letzten Tag des Jubeljahres 2017 Musik und heiße Getränke.