Zufriedenheit ist relativ! So heißen das neue Buch sowie das Soloprogramm von Boudsch (Peter Botsch), Liedermacher und Gitarrist der Gruppe Annâweech. 50 Verse mit 50 Zeichnungen sind in dem Buch, darin enthalten ist auch eine CD. Boudsch liest jeweils einen Vers zu einem Thema in hochdeutsch. Anschließend präsentiert er das dazu passende Lied in hohenloher Mundart. Ganz unterschiedliche Themen werden abgehandelt: Urknall, Zeit, Männer, Mülltrennung und menschliches Zusammenleben.