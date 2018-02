Endlich! Zugezogen Maskulin fangen auf dem Vorboten zum neuen Album "Alle gegen Alle" genau da an, wo sie auf dem 2015er "Alles brennt" aufgehört haben. Sie zerlegen unsere Lust am Hedonismus auf Trap-Beats. Wie es sich für ein Album gehört, das nach einer Platte der Punk-Legende Slime von 1983 benannt ist, wird im Vorab-Song "Was für 1 Zeit" das alte Punk-Credo "No Future" groß geschrieben. Denn trotz medizinischen Fortschritts und der längsten Zeit ohne Krieg, die es in Europa jemals gab, sind die beiden Zugezogenen grim104 und Testo alles andere als zufrieden mit dem Ist-Zustand: "Ende der Gemütlichkeit/ Hallo Gift und Galle/ Ab jetzt heisst die Parole wieder/ ALLE GEGEN ALLE!"

