Vereine haben im Rottenburger Leben eine wichtige und tragende Rolle. Um Vereine zu stärken, hat sich 2014 die Projektgruppe „Starke Vereine in Rottenburg“ gegründet. Sie will Vereine und Gruppen in Rottenburg miteinander vernetzen, Vereinen die Möglichkeit zur Organisationsentwicklung bieten und sie bei der Qualifizierung und Gewinnung von Vorständen unterstützen. Aus dem hierbei 2016 entstandenen Fortbildungsprogramm „Starke Vereine in Rottenburg“ – unterstützt durch das Förderpgrogramm der Robert Bosch Stiftung „Engagement braucht Leadership“ - wird nun das folgende Thema in dieses Weiterbildungsprogramm übernommen.

Zukunftsmanagement - Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Struktur und Mitglieder im Verein

In diesem Workshop wird ermittelt, wie der Verein für die Zukunft fit wird oder bleibt: Eine einfache Analyse der Situation im Verein anhand eines Stärken- und Schwächenprofils ergibt Handlungsempfehlungen für die strategische und operative Planung. Abhängig von den verfügbaren Ressourcen werden Prioritäten gesetzt und die nächsten Schritte zur Umsetzung vereinbart und geplant. Die Ergebnisse können direkt im Verein umgesetzt werden. Dabei werden auch die Themen sinkende Mitgliederzahlen, Überalterung des Vereins und unsichere Nachfolge bei anstehenden Vorstandswechseln angesprochen.

Anmeldung bis spätestens 1. April 2017 bei der Stadtverwaltung Rottenburg, Tel. 07472 / 165-407 oder per E-Mail unter buergerengagement@rottenburg.deDie Teilnehmerzahl ist begrenzt.