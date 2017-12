Zukunftsperspektiven der EU: eine größere Rolle in der Weltpolitik?

Der anstehende Brexit, die Provokationen und Herausforderungen, die derzeit aus den USA auf die EU und Europas Hauptstädte herabprasseln, sowie die unsichere internationale Lage insgesamt könnten eine heilsame Wirkung entfalten: Europa und die EU müssen sich zunehmend auf die eigenen Stärken rückbesinnen, sie bündeln, erneuern und optimal einsetzen. All dies deutet an, dass die traditionell schwache EU-Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik wesentlich gestärkt werden muss. Viele Indizien deuten dies seit Ende 2016 an. Nach der Wahl des pro-europäischen Präsidenten Macron in Frankreich und der Klärung der Lage in Deutschland kann das Projekt der Stärkung der EU und ihrer internationalen Rolle nun endlich angegangen werden.