Die „Köpfe für Reutlingen“ laden zu ihrer zweiten Zukunftswerkstatt ein. Sie findet am Freitag, 09. Februar, im Dominohaus statt. Beginn ist um 19 Uhr. Das Thema des Abends wird dieses Mal sein: „Textil, Design und Kunst“.

„Wir wollen zeigen, dass Reutlingen und die Region dabei nicht nur auf eine stolze Vergangenheit zurückblicken können, sondern auch ein beeindruckendes und überraschendes Zukunftspotenzial aufweisen“, sagt Reiner App, Vorsitzender des Vereins.

Einführen in das Thema wird Wolfgang Riehle, Gastgeber und Vorsitzender des Beirats der Köpfe. Anschließend werden die Teilnehmer Gelegenheit haben, in Workshops konkrete Maßnahmen zu diskutieren und zu entwickeln. Fragestellungen dabei sind unter anderem, welche Veranstaltungen dazu beitragen können, die Marke Textil-, Design-, Kunst- und Kulturstadt Reutlingen zu stärken. Wobei das produktive Zusammenspiel von Produktion und Kreativität am Standort inszeniert werden soll. Auch gemeinsame Aktivitäten mit Nachbarstandorten, Hochschule und Unternehmen soll beraten werden. Ziel des Abends ist eine Konzeptskizze für die Standort-Faktoren Textil, Design und Kunst, wobei es bewusst um konkrete Vorhaben geht, die sich zeitnah umsetzen lassen.

Zudem wollen die Köpfe an diesem Abend über das Konzept für die geplante Veranstaltungsreihe auf dem Weibermarkt informieren. Hintergrund: In der ersten Zukunftswerkstatt hatte der Verein mit seinen Gästen Vorschläge für eine Veranstaltungsreihe entwickelt, die monatlich auf dem Platz bei der Marienkirche stattfinden soll. Kernpunkte sollen ein kulinarisches und musikalisches Programm aus der Region sowie ein Mitmach-Erlebnis zu wechselnden Themen sein.

Die Köpfe für Reutingen laden alle Interessierten zu ihrer Zukunftswerkstatt ins Dominohaus ein. Ganz besonders freut sich der Verein auf die Mitwirkung aller, die in den Bereichen Textil, Design und Kunst engagiert sind. 📧 Anmeldungen per Mail werden erbeten.