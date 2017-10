Drei Jungs Anfang Zwanzig, die sich zwei Wochen in einer einsamen Hütte an der dänischen Ostseeküste einschließen, um Musik zu machen.Drachensteigen, frisch gefangene Schollen grillen, Songs schreiben.Genau mit dieser Leichtigkeit haben ZULU irgendwo zwischen den dänischen Dünen ihren Sound gefunden.Neulinge auf den deutschen Club-& Festivalbühnen sind ZULU jedoch ganz und gar nicht.Mit ihrem letzten Projekt Shaky Foundation haben die drei Jugendfreunde in den vergangenen Jahren über hundert Konzerte gespielt und mit ihrem letzten Album Psychonaut für Aufsehen in der deutschen Indie Szene gesorgt.