Zum 200. Geburtstag von Georg Herwegh (1817-1875)

Alle Räder stehen still, Wenn Dein starker Arm es will. Jeder kennt diese Verse aus dem „Bundeslied“, das Ferdinand Lassalle anlässlich der Gründung der SPD in Auftrag gegeben hat. Kaum einer weiß, dass die Verse von Herwegh stammen, dem bedeutendsten Lyriker den Stuttgart hervorgebracht hat. Herwegh ist im Alter von 22 Jahren aus Stuttgart geflüchtet und lebte danach als Exilant in der Schweiz und in Frankreich, wo er engen Umgang hatte mit Heinrich Heine, Marx, Ludwig Feuerbach, Victor Hugo, Iwan Turgenjew, Bakunin, Wagner, Liszt… Diese Veranstaltung findet anlässlich seines 200 Geburtstags statt und erinnert an sein bewegtes Leben: Vom umjubelten Dichter des Vormärz und viel geschmähten Akteur der 48er-Revolution bis zu dem im Alter Vereinsamten, der mit scharfen Versen den Chauvinismus des Kaiserreichs geißelte. Schauspieler werden eine Auswahl von Herwegh-Gedichten vortragen, der Chor Avanti Comuna Kanti singt Herwegh-Lieder..

Idee, Konzeption und Vortrag: Frank Ackermann