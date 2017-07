Zum Gedenken der Reformation

Am 31.10.1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg – der Beginn der Reformation, deren 500-jähriges Jubiläum 2017 gefeiert wird. Bereits Jahr 1617, am 100. Jahrestag der Reformation, wurde die Reformation am Dresdner Hof ausgiebig gefeiert. Die Musik für die Messen und Vespergottesdienste wurde von den am Hofe ansässigen Komponisten Heinrich Schütz und Michael Praetorius komponiert. Heinrich Schütz war kurz zuvor aus Venedig zurück gekehrt, wo er drei Jahre lang bei Giovanni Gabrieli studiert hatte und dort die tiefgreifenden Umwälzungen in der italienischen Musik um das Jahr 1600 miterleben konnte. Mit Schütz und Praetorius tritt die protestantische Kirchenmusik aus dem Schatten der katholischen. Das Programm des ensemble officium wird auf eindrucksvolle Weise die kompositorische Vielfalt zweier der größten deutschen Komponisten des frühen 17. Jahrhunderts abbilden: Von prachtvollen, bis zu vier-chörigen Komposition bis hin zu intimen Geistlichen Konzerten des frühen Barock für konzertierende Instrumente und Sänger.

M. Praetorius - Missa ganz deutsch

H. Schütz - aus: Psalmen Davids

M. Praetorius - aus: Polyhmynia Caduceatix

u. a.