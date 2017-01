Willkommen in der Theaterwelt. Hier verläuft doch alles ein wenig unlogisch. Im Raum liegt eine Weltkarte, darauf steht eine riesige Schultüte, in der Schultüte befinden sich seltsame Dinge und dann wird auch noch Geburtstag gefeiert. Aber es hat doch keiner Geburtstag.

13 Kinder zwischen 5 und 8 Jahren erzählen über ihre schönsten Erlebnisse, traurigsten Erfahrungen und was sie noch alles berichten möchten. Sie nutzen die Bühne, sagen und zeigen, was in ihnen steckt. Aus gemalten Bildern wurden Trickfilme entwickelt, die unser Stück begleiten werden.

Mit: Saanvi Manjunath, Sophia Filiadou-Moore, Lilly Starz, Kaspar Fritz, Tuana Yumru, Leonardo Muscianese, Lina Gallenmiller, Poorani Ratnam, Havin Gültekin, Victoria Poku, Zelda Espenschied, Isabella Berthold, Lilly Tetschner

Spielleitung: Sezen Kaçar, Assistenz: Merle Topp