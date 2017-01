Die Redewendung „Zum Lachen in den Keller gehen“ nimmt das Landesmuseum Württemberg an diesem Abend wortwörtlich. In verschiedenen Kellergewölben des Alten Schlosses erleben die Gäste ein kabarettistisches Stelldichein der besonderen Art. Dieser Abend zeigt, dass der schwäbische Humor keinesfalls in das Reich der Mythen einzuordnen ist. Mit dabei: die Kabarettisten Ernst Mantel, Bernhard Hurm und Uwe Zellmer, Harry & Jakob, die Mundart-Band „Subber Sach“, die Autorin Astrid Schlupp-Melchinger sowie eine Verkostung der Manufaktur Jörg Geiger.