Das Konzert von Zuna in der Schräglage Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH. Geboren und aufgewachsen im Libanon, flieht der damals 15-jährige Zuna in Richtung Deutschland. Die kritische Lage in seinem Heimatland zwingt ihn, selbiges zu verlassen. Gestrandet in Dresden beginnt er zu rappen, es entstehen erste Mixtapes und eine EP. 2015 dann „Planet Zuna“, auf dem sich alles um das Leben auf der Straße dreht. Und Straßenrap ist auch genau das, was er als Mitglied der KMN-Gang repräsentiert wie momentan kaum jemand sonst. Gemeinsam mit dem KMN-Kollegen Azet dropped Zuna 2016 die EP „Richtung Paradies“. Die dazugehörigen Videos auf YouTube sind millionenfach geklickt, genauso wie ungefähr alles, was KMN in letzter Zeit so hoch lädt. Kein Wunder also, dass viele nervös wurden, als die Gang Ende 2016 einen kommenden Release anteaserte. Nach Wochen voller Spekulation ist jetzt klar: Zuna wird am 3. März 2017 sein erstes Album „Mele7“ veröffentlichen und damit direkt auf die Clubs des Landes losgelassen.