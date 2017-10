Zurück in die Zukunft - Téchné

Würden die Sci-Fi-Autor*innen der 70er das Jahr 2017 sehen, wären sie doppelt enttäuscht. Weder ästhetisch, noch gesellschaftlich kann die Gegenwart mit der vormaligen Zukunft mithalten: Es gibt keine fliegenden Autos, Androiden oder Städte auf dem Mars, es gibt immer noch Krankheiten, Ungleichheiten und bewaffnete Konflikte. Der technologische und gesellschaftliche Fortschritt hat die falsche Abzweigung genommen. Neue Dringlichkeit unternimmt also eine Zeitreise »Zurück in die Zukunft«:

Zuerst führen sie in vergangene Zukunftsvisionen, aufgehoben in einem Archiv aus Robotern, Hologrammen und Zeitmaschinen. Danach geht es in die Gegenwart, wo die Performer*innen von Neue Dringlichkeit live aus der Gegenwart zurück auf ihre persönlichen gescheiterten Träume blicken und sich in Strategien zur Reaktivierung des utopischen Denkens üben. Zuletzt finden wir uns im Jahr 2070 wieder: Die Menschheit hat nicht nur überlebt, sondern vieles zum Besseren verändert. Mit Berichte aus der Zukunft von Persönlichkeiten, die zu dieser heute noch unvorstellbaren Wende beigetragen haben, beginnt eine Feier die Schönheit einer neuen Welt.