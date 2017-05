Zurück zu Dir mit Schlagersänger Mario Steffen

Im Gepäck hat Mario Steffen die großen Schlager Klassiker, wie z. B. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben oder Ich hab dir nie den Himmel versprochen... Mit der Single "Einsam in der Samstagnacht" gelang Mario der endgültige Durchbruch in den Rundfunkanstalten. In sämtlichen Hitparaden wurden vordere Plätze erreicht und der Titel konnte sich 18 Wochen in den Radio-Charts platzieren. Die Nachfolge-Single "Die spanische Nacht" aus dem Jahr 2013 toppte den Erfolg nochmals und hielt sich sage und schreibe 46 Wochen in den Radio-Charts! Der feurige Sambatitel "Das liegt ganz allein am Rhythmus" wurde im Sommer 2014 veröffentlicht und konnte mühelos an die zurückliegenden Erfolge anknüpfen (u.a. Platz 1 in der hr4-Hitparade). Einlass ab 19:00 Uhr