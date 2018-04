Zusätzlicher Öffnungstag des Allgäu Skyline Parks

× Erweitern Skyline Park

Aufgrund der sehr guten Wetterprognose wird der Skyline Park am Freitag, 27. April, für die Gäste von 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet sein.

Da es sich um einen Freitag handelt, gilt natürlich wie an jedem regulären Freitag der Tarif zum "Familientag". Das bedeutet, jeder Gast zahlt nur 18,50 Euro anstatt 28,00 Euro. Somit wird das ganze Wochenende über (27. bis 29. April) etwas geboten sein, da an den darauffolgenden Tagen alle Wintergeburtstagskinder in den Skyline Park eingeladen sind.

Am Samstag, 28. April und Sonntag, 29. April lädt der Allgäu Skyline Park alle Wintergeburtstagskinder kostenlos in den Freizeitpark ein. Dies gilt für alle Kinder, die zwischen dem 06.11.2017 und dem 23.03.2018 Geburtstag hatten und höchstens ihren 14. Geburtstag gefeiert haben. Zusätzlich können auch alle zahlenden Begleiter (ab 6 Begleiter) für einen reduzierten Eintrittspreis von 18,50 Euro den Park besuchen. Wichtig ist, dass jedes Geburtstagskind seinen Ausweis mitbringt.