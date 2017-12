Zwei Engel in Teufels Küche

Zwei Engel in Teufelsküche

Komödie von Charles Lewinski nach dem Stück "Tie Break"Adam (Markus Streubel) und Eva (Juliane Fechner), die nur zufällig so heißen wie das erste Paar in der Bibel, stecken mitten in einer Ehekrise. Er hat sie betrogen. Sie gönnt ihm dafür keine entspannte Minute. Wie er die Dinge auch anfasst, sie findet garstige Kommentare, die allesamt darin gipfeln, dass er als Mann völlig unfähig zu eigentlich allem ist.Um Ihrer Ehe noch eine letzte Chance zugeben, wurden die beiden von Ihrer Paartherapeutin, auf eine einsame Hütte in den Bergen geschickt, samt Fragenkatalog zur Aufarbeitung aller Probleme. Allerdings erweist sich die Hütte als totale Bruchbude. Und als wenn die ganze Situation nicht schon angespannt genug wäre, schlittern sie von einem Missgeschick ins nächste.Was sie allerdings nicht wissen: sie sind nicht allein. Sie werden von zwei, für sie unsichtbaren, Schutzengeln begleitet. Lou (Nici Neiss), eine Prostituierte aus dem letzten Jahrhundert, und Ferdi (Momme Mommsen) ein kleine Gauner, wurden dazu verdonnert den beiden unter die Arme zugreifen.Allerdings wissen die beiden Engel nicht so genau, was von ihnen eigentlich erwartet wird. Und so bringen sie auch ihre spezifisch weibliche bzw. männliche Sicht ins Geschehen ein um dieses verstrittene Paar wieder zusammenzubringen. Kann das gut gehen?Regie: Cordula Polster