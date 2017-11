Zwei Handbreit über der Erde

Peter Horton feierte 2016 seinen 75. Geburtstag und sein 65-jähriges Bühnenjubiläum. Seit seinem ersten Auftritt 1951 als Wiener Sängerknabe steht er bis heute auf der Bühne und begeistert das Publikum. Seine virtuosen Gitarrenfinger verwendet er auch zum Schreiben von Weihnachtsgeschichten, die mit Stille, Humor und Licht in eine neue Seelentiefe greifen. In seinen zauberhaften und hintersinnigen Erzählungen entführt er uns in weihnachtliche Geschehnisse, die zum Nachdenken anregen. Die Texte seiner Lieder atmen liebevoll den "Neuen Geist" dieser Zeit. Peter Horton hüllt sein Publikum in einen Wohlfühlmantel und schafft so ein berührendes Konzert, das noch lange nachhallt.