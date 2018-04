Zwei Heimaten: Zwei Schwestern bekommen Besuch aus Eritrea

Die zwei Schwestern aus unserem Stück „Zwei Schwestern bekommen Besuch“ von Sonja Bougaeva werden im Sommer ihre erste große Reise antreten – nach Eritrea. Über dieses Land wissen die beiden aber leider herzlich wenig. Und deshalb haben sie sich Besuch eingeladen: Denn an der WLB arbeiten seit über 30 Jahren Menschen aus Eritrea. Wie praktisch! „Jetzt leben wir in Deutschland, aber Eritrea ist auch unsere Heimat“, sagen sie. Aber kann man zwei Heimaten haben? Ein eritreischer Abend voller Gegensätze. Das Kennenlernen einer Kultur mit Musik, Tanz und kulinarischen Eindrücken. Und ein Beispiel dafür, wie sich die Menschen in mehreren Jahrzehnten in Deutschland integriert haben. „Erst wenn wir beide Seiten zusammen denken – die Vielfalt und das Einigende –, statt nur auf kulturelle Unterschiede zu starren, erhalten wir ein vollständiges und scharfes Bild.“ (Christoph Antweiler)

Mit: Georgina Seyoum, Showa Tewolde, Fasil Seyoum, Yohannes Tewolde, Fesshay Abrha, Abraham Daniel, Sabine Christiane Dotzer, Galina Freund und Gästen