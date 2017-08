"Der Rettungshubschrauber ist gelandet!" Ist dies zwangsläufig mit einem schweren Notfall oder Unfall verbunden? Der Ltd. Hubschrauberarzt von Christoph 65 blickt zurück auf die ersten zwei Jahre Luftrettung von Sinbronn. An Beispielen wird das Konzept der Luftrettung in einer ländlichen Region wie Westmittelfranken vorgestellt.

Leitung: Dr. med. Michael Achtert, Oberarzt Anästhesie und Intensivmedizin, Ltd. Hubschrauberarzt "Christoph 65"