Zweimal Amphitryon oder der doppelte Gatte

Alkmene verbringt eine berauschende Liebesnacht mit ihrem Mann Amphitryon, so glaubt sie... In Wirklichkeit war es Jupiter, Gottvater persönlich, der sich ihr in Amphitryons Gestalt genähert hatte. Als der echte Amphitryon am nächsten Morgen heimkehrt und Alkmene ihm von der vermeintlich gemeinsam durchlebten Nacht erzählt, fühlt dieser sich von seiner Frau betrogen. Nicht nur eine Welt bricht für ihn zusammen, sondern auch seine Identität. Er sieht sich durch einen Doppelgänger ersetzt, der ihm seine Identität geklaut und sogar verbessert hat. Jupiter, eifersüchtig auf Alkmenes Liebe zu Amphitryon, zeigt sich ihr ein weiteres Mal in Amphitryons Gestalt. Letztlich weiß niemand mehr, wer er ist. Nun muss Alkmene sich den besseren Aphitryon wählen. Ein tragikomischer Kampf um die Liebe, menschliche Beziehungen und das eigene Ich beginnt.

Nach den Urhebern Sophokles und Plautus aus der vorchristlicher Zeit bis zu unsere Tage wurde dieser tragikomische Stoff immer wieder aufgegriffen und umgestaltet: Molière, Heinrich von Kleist, John Dryden, Jean Giraudoux, Georg Kaiser, Peter Hacks und Cole Porter...

Schließlich passt ja eine Verwechslungskomödie in jedes Zeitalter.

Regie:

Nelly Eichhorn

Schauspieler:

Pia Fedelucci

Stefan Dorschel

Stefan Vitelariu

Dauer: 120 Minuten, mit Pause

Karten: 15 €, ermäßigt 12 €.