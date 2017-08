Zwischen den Stühlen

Wer in Deutschland LehrerIn werden will, muss nach dem theoriedominierten Studium an der Pädagogischen Hochschule das Referendariat, den praktischen Teil der Lehrerausbildung, absolvieren. Einem Sprung ins kalte Wasser vergleichbar, befinden sich die angehenden Pädagogen zwei Jahre lang im Spannungsfeld zwischen Bewerten und Bewertet-Werden, sind also Lehrer und Schüler zugleich. Sehr gegensätzliche Rollen, die eine recht ambivalente Stimmung verursachen können. Während sie sich nämlich im Schulalltag nicht nur akribisch auf den zu vermittelnden Unterrichtsstoff vorbereiten und diesen dann einem zum Teil äußerst anstrengenden Schülerpotenzial vermitteln müssen, werden sie auch, manchmal gnadenlos, beurteilt: von Mentoren, Direktoren und Eltern. Da braucht es großes Engagement, starke Nerven, viel Geduld, ein gutes Selbstbewusstsein und nicht zuletzt ein großes Herz...

Der Filmemacher Jakob Schmidt hat drei Referendare (zwei Frauen und einen Mann) ganz genau unter die Lupe genommen, drei vollkommen verschiedene Persönlichkeiten, die in Berlin an ebenfalls sehr unterschiedlichen Schulen unterrichten. Alle drei haben schon selbst Familien, die durch die harte Lehrzeit mit auf dem Prüfstand stehen. Mit Behutsamkeit, Mitgefühl und Humor präsentiert Schmidt seine Protagonisten. Die Kamera bleibt immer dicht bei ihnen: im Klassenraum, bei Mentoren- und Elterngesprächen, zu Hause. Vieles ist tragisch, vieles ist witzig. Der Schulalltag wird hier aufs Beste gerafft und gestrafft – das Ähnliche wird ebenso deutlich wie das Besondere. Pädagogische Glücksmomente und menschliches Elend begegnen sich aufs Unterhaltsamste. Dabei bleibt der Film im Tenor seriös, auch wenn es mitunter viel zu lachen gibt.

Wer jemals mit einem Stück Kreide in der feuchten Hand vor einer Schulklasse stand, wird sich hier höchstwahrscheinlich wiederfinden.