Zwischen Fussball und Wahnsinn

Als Torhüter sowie als Torwarttrainer gelang Thorsten Albustin das „kleine“ Kunststück, sich vom Amateurfußball in die Bundesliga hochzuspielen. Gewiss nicht schmerzfrei.Doch die Konsequenzen einer folgenschweren Angsterkrankung brachen ihm beinahe das Genick. Sie schenkten ihm letztendlich aber auch den hart erkämpften, denrettenden Ausweg zu einem besseren Leben und lenkten seinen Fokus auf das, was dieses wirklich ausmacht. Im Anschluss an die Lesung ist eine Führung durch das Psychiatriemuseum MuSeele geplant.