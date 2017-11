Unter dem Titel „Zwischen Himmel und Erde" präsentiert das Museum Zehntscheuer einen der international bekanntesten, vielschichtigsten und erfindungsreichsten deutschen Konzeptkünstler und Bildhauer.

Ottmar Hörl, Professor an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, steht für radikale avantgardistische wie konsequente Konzepte. Bekannt wurde er vor allem durch Großprojekte mit seriellen Skulpturen im öffentlichen Raum, die auf seiner spezifischen Definition von Skulptur als Organisationsprinzip basieren. Sie begeistern Sammler ebenso wie Menschen aller Generationen auf der ganzen Welt. Hörl denkt in großen Zusammenhängen und findet immer wieder Lücken in der Kunstgeschichte. Seine Werke sind vielfach ausgezeichnet und befinden sich in bedeutenden Sammlungen wie der Albertina Wien oder dem San Francisco Museum of Modern Art. Die Ausstellung in Balingen ermöglicht einen tieferen Einblick in das inspirierende Schaffen des Künstlers. Man darf gespannt sein.

VERNISSAGE: Die öffentliche Vernissage mit einer Einführung findet am Donnerstag, den 7. Dezember um 19.30 Uhr statt. Der Künstler ist anwesend.