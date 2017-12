Zwischen Liturgie und Politik

Geboren 1958 in Tauberbischofsheim, Studium der Schulmusik und Musikerziehung mit Hauptinstrument Flöte an der Musikhochschule Lübeck. 1986 Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien und Musiklehrer-Diplom. 1986-1995 Tätigkeit als Musiklehrer und Studium an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie), 1993 Promotion mit einer Arbeit zum protestantischen Kantorat im 18. Jahrhundert. WS 1994/95 wissenschaftlicher Mitarbeiter am musikwissenschaftlichen Institut der Christian-Albrechts-Universität (in Vertretung), 1995-2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 2001 Habilitation mit einer Arbeit zur französischen Musikgeschichte zwischen 1870 und 1920 und seit WS 2001/02 Professor für Musikwissenschaft an der HfMuDK Stuttgart.

Forschungsschwerpunkte: Musik und Musikgeschichte des 15. bis 20. Jahrhunderts, französische Musik von 1870-1920, Sozial-, institutions- und regionalgeschichtliche Aspekte