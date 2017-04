× Erweitern "Kathedrale", 2017, Tanya Krylowa, Acryl auf Leinwand

Wenn sich zwei Künstler über große Distanzen und lange Zeiträume hinweg einander annähern, neugierig sind auf die Welt des jeweils anderen und darin eintauchen, kann dies eine Chance auf etwas Neues bieten, sich nicht nur addieren, sondern um ein vielfaches erweitern.Genauso ging es der russischen Malerin und Bildhauerin Tanya Krylowa, als sie dem Stuttgarter Fotografen Claus Rudolph begegnete.

Seine sorgsam inszenierten Bildträume voller Sehnsüchte, die er bereits 2014 in der Brisky Galerie ausgestellt hat, inspirierten sie zu sensibel gestalteten Bronzeskulpturen, welche in der Ausstellung ZWISCHEN RAUM & ZEIT nicht nur in ästethischen Dialog mit den Fotoarbeiten treten, sondern ihren Charakteren anmutige Körperlichkeit verleiht. Raum und Zeit der Bilder werden damit erweitert und laden dazu ein, diese einmal anders zu erleben.Freuen Sie sich auf das sinnliche Erlebnis einer Ausstellung, in der Fotografie, Skulptur sowie farbintensive Malerei auf Leinwand und als Teppich für ein ganz besonderes Gesamtbild sorgt, wie Sie es bisher bei uns noch nie gesehen haben.

Öffnungszeiten: Di - Fr 11 - 18 Uhr. Sa 10.30 - 16 Uhr