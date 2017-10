Herz der Finsternis – Joseph Conrad

In “Herz der Finsternis“ beschreibt Joseph Conrad eine Reise in die Abgründe des europäischen Kolonialismus in Zentralafrika. Auf der Suche nach den letzten weißen Flecken der Erde unternimmt der erfahrene Seemann Marlow eine Flussfahrt stromaufwärts, die ihn immer weiter in den Bann des berüchtigten Stationsleiters Kurtz und damit mitten hinein in die Finsternis

führt. Die Erzählung, die Joseph Conrad, selbst ein erfahrener und vielgereister Seemann, 1899 publizierte, wurde zur Inspiration von Werner Herzogs "Aguirre, der Zorn Gottes" sowie Francis Ford Coppolas "Apokalypse Now" und nun auch zum Ausgangspunkt eines Theaterstücks, das im Rahmen des "Made in Germany"-Theaterfestivals gespielt wird. Wir lesen das Buch und sprechen über seine Aktualität.