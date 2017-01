Die Zydeco Playboys – eine Louisiana- und Down-South-Party!! Schweißtreibender Zydeco, groovender Latin-Rhythm&Blues, alligatorengeschwängerte Cajun-Songs, polternde Tex-Mex-Polkas – Blues with a special feeling. Eine unglaubliche Intensität und Frische, die die Band bei absolut jedem Konzert auszeichnet. Am 4. Februar stellen sie das in der halle Reichenbach unter Beweis.

Mit wetteifernden Waschbrett-Einlagen für die generationsübergreifende Bayou-Party und der LiveErfahrung seit 1994 sorgen die Zydeco Playboys auch im angrenzenden Ausland immer wieder für Furore.

An der Gitarre ist Reichenbachs BluesMan Volker Klenner, der in der Halle mit der Bruce Katz Band sowie der Ex-Band von Ronnie Earl und auch solo – nur mit Akkustikgitarre seit vielen Jahren schon oft zu erleben war. Mit seiner „vielsaitigen“ und authentischen Bandbreite der Stilistiken amerikanischer Rootsmusik ist er die interessante Ergänzung für den „Zydeco-MeltingPot“.