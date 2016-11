× Erweitern Jurassic Park Stuttgart Konzert

»Jurassic Park« setzte Anfang der 1990er Jahre mit seinen atemberaubenden Spezialeffekten neue Maßstäbe in der Filmtechnik und hat bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt – was auch am stimmungsvollen Soundtrack des fünffachen Oscar-Preisträgers John Williams liegt. Wie opulent der Komponist den Blockbuster orchestrierte, kann man jetzt live erleben: Ein großes Symphonieorchester, das die vollständige Originalversion des Films begleitet, sorgt dafür, dass die Bilder so richtig unter die Haut gehen. hab

Jurassic Park Live

Mo. 5. Dezember, 20 Uhr,

Liederhalle, Stuttgart,

www.stuttgartkonzert.de