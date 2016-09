× Erweitern 24 Wochen

Man wünscht keinem werdenden Elternpaar, je in eine solche Situation zu kommen: das Kind, das die lebenslustige Astrid und ihr Partner Markus erwarten, wird Trisomie 21 haben, also am Downsyndrom erkrankt sein.

Markus (Überraschend ernst: Bjarne Mädel) will das Kind trotzdem bekommen, Astrid (Julia Jentsch) plagen, nachdem auch noch ein schwerer Herzfehler festgestellt wird, mehr und mehr Zweifel. Abtreiben oder nicht, das ist nun die Frage. Am Ende wird sie sagen, eine falsche UND eine richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Julia Jentsch spielt das Dilemma ihrer Figur glaubhaft, lässt teilhaben an der Qual der Fragen und Ungewissheiten und der Schwere ihrer Entscheidungen. Weil ihre Figur zudem eine schlagfertige Komödiantin ist, fehlt es auch nicht an Humor. Der tut dem schweren Thema richtig gut.

Start: 22. September 2016