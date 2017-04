× Erweitern Gilles Mingasson 40 Tage in der Wüste LDD_02437.CR2

Die Landschaft ist einer der Hauptdarsteller in diesem von einer Sinnsuche und einem Abnabelungsprozess handelnden Drama mit Ewan McGregor.

Der Schotte spielt Jesus beim Fasten in der Wüste (gedreht wurde in Südkalifornien) und seiner Begegnung mit einer Familie in der Krise. Der Vater ist dabei, für die Familie in der Wüste ein Haus zu bauen; allerdings trüben Spannungen zwischen Vater und Sohn das Zusammenleben, weil der Junge davon träumt, die Wildnis zu verlassen. Zugleich schlüpft er aber auch in die Rolle des Teufels.

Ein sehr österlicher Film.

Start: 13. April 2017