Lügen haben kurze Beine, das muss auch der Start-Up-Unternehmer Greg (Philippe Lacheau) erkennen. Mit seinem Geschäftsmodell liefert er Alibis nach Maß.

Doch als er sich in Flo Martin (Èlodie Fontan) verliebt, sind die Zeiten, in denen er seinen Geschlechtsgenossen munter und ohne mit der Wimper zu zucken Ausreden und Vorwände verschaffte vorbei. Denn Flo hasst nichts mehr als lügende Männer. Als er die Eltern seiner neuen Freundin kennenlernt, nimmt das Chaos allerdings erst so richtig seinen Lauf, denn mit seinem Schwiegervater steht ihm einer seiner treuesten Kunden gegenüber.