Vom bewegten und 1996 durch ein Attentat in Las Vegas jäh beendeten Leben des afroamerikanischen US-Rappers Tupac Shakur erzählt der biografische Spielfilm „All Eyez on me“. Als Rapper 2Pac wird Shakur in kurzer Zeit zu einem Fixstern am Hip-Hop-Himmel und verkauft Millionen von Platten. Doch der Ruhm birgt auch seine Schattenseiten und Rivalitäten mit anderen Rappern, insbesondere mit The Notorious B.I.G. drohen zu eskalieren.

Start: 15. Juni