Alles Banana: Familiensonntag im Traumpalast

× Erweitern Foto: Universal Pictures Germany Ich einfach unverbesserlich 3

Am 9. Juli ist wieder Familiensonntag in den Traumpalast-Kinos Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Leonberg, Esslingen und Nürtingen und der Tag wird ziemlich gelb! Topfilm des Tages ist „Ich – Einfach unverbesserlich 3“, in dem Gru seinen Zwillingsbruder trifft, der ihn überreden will, endlich wieder ein Schurke zu sein. Auch die Minions möchten wieder ein paar Verbrechen begehen…Für diesen und alle anderen Filme bis FSK 12 gilt am Familiensonntag ein ganz besonderes Angebot: Familien (mindestens ein Elternteil mit eigenem Kind) zahlen pro Person nur den Kinderpreis (Zuschläge bei Überlänge und 3D sowie ggf. an entsprechenden Standorten bei Lounge und D-Box). In den Foyers wird es zum Film „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ passende Mitmach-Aktionen geben. Wer sich als Minion verkleidet, bekommt eine Überraschung! Für noch mehr Spiel, Spaß und Action sorgt der Radiosender antenne 1 im Traumpalast Leonberg, der eine Hüpfburg und viele weitere Attraktionen mitbringt. In allen Traumpalast-Kinos feiert das Kinomaskottchen Livi Traumstar mit.

Der Familiensonntag beginnt am 9. Juli zu folgenden Zeiten:

Traumpalast-Kinos Leonberg, Esslingen, Nürtingen: 12:30 Uhr

Traumpalast-Kinos Schorndorf, Waiblingen, Backnang: 13:30 Uhr.

Mehr dazu unter: www.traumpalast.de

Über die Lochmann Filmtheaterbetriebe: Die Lochmann Filmtheaterbetriebe bestehen aus den sieben Traumpalast-Kinos in Schorndorf, Waiblingen, Backnang,Leonberg, Esslingen, Nürtingen und Biberach sowie den Löwenlichtspielen Rudersberg und dem Passage Kino Hamburg. Die mittelständische Kinokette des Gründers und Geschäftsführers Heinz Lochmann erfreut sich eines stetigen Wachstums, so sind zwischen den Jahren 1995 und 2016 immer neue Standorte hinzugekommen. Die Traumpalast-Kinosbieten neben aktuellen Top-Filmen auch ein kulturell anspruchsvolles Filmprogramm sowie besondere Kindervorstellungen an. Im Mittelpunkt des Kinoerlebnisses steht in allen Lochmann-Kinos das spezielle Wohlfühl-Konzept, welches zum Beispiel durch kunstvolle Wandmalereien oder auch besonders komfortable Lounge-Kinosesselverkörpert wird.

Mehr dazu unter: www.filmtheaterbetriebe.de