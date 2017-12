× Erweitern Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel

Früher war es Ritual, sich zur Weihnachtszeit im Fernsehen einen Vierteiler der Augsburger Puppenkiste „reinzuziehen“.

So gesehen hat es im Zeitalter von Computeranimationen absoluten Retrocharme, wenn hölzerne Marionetten auf der großen Leinwand in einer netten Weihnachtsgeschichte herumzappeln. Und die Augsburger Puppenkiste ist ein Klassiker an dem sich auch Erwachsene erfreuen.

Geschrieben hat die Geschichte Cornelia Funke.

Start: 3. Dezember 2017