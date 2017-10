Ausgezeichnetes HerzKino

× Erweitern Petra Olschowski, Andreas Zienteck, Prof. Carl Bergengruen Kino BB

In der vergangenen Woche wurden die Böblinger Kinos vom Land Baden-Württemberg für gute Filmreihen im Jahr 2016 ausgezeichnet.

Die Staatssekretärin Petra Olschowski und Prof. Carl Bergengruen, Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, haben an die Betreiber mehrerer Spielstätten im Land Urkunden übergeben. Damit zeichnen sie deren kulturell anspruchsvolle Programme im Jahr 2016 aus.

Die Filmreihe HerzKino wurde im März 2016 in den Böblinger Kinos eingeführt. „Filme, die uns besonders am Herzen liegen“, so wird die Arthausreihe untertitelt. „Das HerzKino präsentiert Arthausfilme und cineastische Leckerbissen für Kinofreunde. Viele Filme, gerade auch kleinere Produktionen, finden oft keinen Platz im regulären Filmprogramm – und erhalten diesen somit in der wöchentlich wechselnden Reihe“ erklärt Kinobetreiber Andreas Zienteck, der die Urkunde am 10. Oktober bei der feierlichen Überreichung auf Burg Stettenfels von Staatssekretärin Petra Olschowski und dem MFG-Geschäftsführer Prof. Carl Bergengruen entgegennahm.

Kunststaatsekretärin Petra Olschowski: „Kinos sind unverzichtbare Orte der Kultur – gerade in Zeiten, in denen bewegte Bilder allgegenwärtig sind. Kinos lassen uns Filme auf der großen Leinwand erleben, sie bieten Orientierung durch eine profilierte Programmauswahl und sie sind Orte der Begegnung und der Kommunikation - damit sind sie feste Bestandteile der kulturellen Infrastruktur unseres Landes. Die Kinopreise sind ein wichtiger Ausdruck der Wertschätzung des Landes für die Arbeit der Frauen und Männer, die für das Programmkino in Baden-Württemberg Verantwortung tragen.“

Prof. Carl Bergengruen ergänzte: „Es freut uns sehr, dass wir wieder so viele badenwürttembergische Kinos für ihre engagierte Arbeit im vergangenen Jahr auszeichnen können. Ob mit ausgefallenen Programmideen oder spannenden thematischen Filmreihen, ob mit anspruchsvollen Programmheften oder maßgeschneiderten Events: diese Kinos haben ihr Publikum und unsere Jury gleichermaßen begeistert. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu der sehr vielfältigen Kinolandschaft in Baden-Württemberg.“

Die Filmauswahl wechselt wöchentlich und wird monatsweise geplant. Das HerzKino- Programm im Filmzentrum Bären ist unter anderem auf www.KinoBB.de zu finden.