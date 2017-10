× Erweitern Battle of the Sexes – Gegen jede Regel

Ein zweites Mal innerhalb weniger Wochen wird großes Tennis auf der Leinwand gespielt. Anders als bei „Borg/McEnroe“ geht’s um mehr als ein Kräftemessen auf dem Platz.

Billie Jean King hat sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in den 1970er Jahren nämlich auch für eine Gleichbehandlung der Frauen bei den Preisgeldern eingesetzt – und erlebt zudem eine persönliche Wandlung. Komödiantisches Potenzial erhält die weit über einen Sportfilm hinausgehende und den damaligen Zeitgeist atmende Story durch das Showmatch mit Obermacho Bobby Briggs, der auch mal ein Großer im Tenniszirkus war. Er ist zwar fast doppelt so alt wie die Wimbledonsiegerin, dafür aber vorlaut ohne Ende. Nun fordert er sie zu einer Wette auf. Emma Stone, zuletzt in „LaLaLand“ zu sehen, ist kaum wiederzuerkennen, Steve Carrell kann sein komödiantisches Können voll entfalten. Es macht Spaß, den beiden sowohl beim verbalen wie auch sportlichen Schlagabtausch zuzusehen. Heraus kommt aber auch, wie sexistisch und chauvinistisch sich das Gros der an der Vermarktung des Tennis beteiligten Männer verhält.

Start: 23. November 2017