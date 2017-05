× Erweitern Baywatch

Wenn schon das Freibadwet ter nicht so mitspielt, dann schaut man sich die muskelbepackten Bademeister und Rettungsschwimmer eben im Kino an. Mit Dwayne Johnson können unsere hier ohnehin nicht mithalten. Umgekehrt sind hiesige Gestade aber auch weniger von kriminellen Raffzähnen bedroht. In jedem Fall lässt David Haselhoff grüßen.

Start: 1. Juni 2017