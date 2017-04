× Erweitern Beat Beat Heart

Kerstin hofft in „Beat Beat Heart“ auf die Rückkehr ihres Ex, statt seiner zieht ihre Mutter bei ihr ein.

Das gemeinsame Klagen über den Verlust der Liebe fällt jedoch ganz unterschiedlich aus. Während Kerstin die volle Romantikschiene schiebt und mit ganzem Herzen an die wahre Liebe glaubt, hat sich ihre Mama Charlotte mit über 50 von ihrem Partner getrennt und weiß jetzt nicht so recht wohin. Charlotte lässt sich von Kerstins Mitbewohnerin dazu inspirieren neue Männer mit einer App kennenzulernen und bringt diese auch recht schnell mit nach Hause. Derweil lernt Kerstin mit der schmerzlichen Realität umzugehen, dass ihr Ex vermutlich nicht wiederkommt.

Start: 27. April