Begabt - Die Gleichung eines Lebens

Sie ist überaus begabt, vor allem mit Zahlen weiß die siebenjährige Waise Mary umzugehen. Die ehrgeizigen Großeltern wünschen sich mehr Förderung für das Kind, ihr Onkel und Ziehvater plädieren für ein normales Leben.

Frank Adler (Chris Evans) lebt in Florida zur Untermiete bei Roberta (Octavia Spencer) und hat keinen großen Besitz. Zusätzlich belastet Frank der Tod von seiner Schwester. Aber all die widrigen Fügungen halten ihn nicht davon ab seine Nichte Mary (Mckenna Grace) bei sich aufwachsen zu lassen und ihr ein sorgenfreies Leben zu bescheren. Marys Lehrerin Bonnie (Jenny Slate) stellt fest, dass ihre Schülerin hochbegabt ist und die Kunde erreicht in Windeseile Franks Mutter Evelyn (Lindsay Duncan). Sie möchte das Mary gebührend gefördert wird, doch Frank stellt sich gegen seine Mutter, denn er möchte, dass seine Nichte eine echte Kindheit hat. Evelyn kann das nicht einsehen und will ihrem Sohn das Sorgerecht entziehen.