Bereit für den Sommer

× Erweitern Foto: Paramount Pictures Germany Baywatch (L-R) Jon Bass plays Ronnie, Alex Daddario plays Summer, Zac Efron plays Matt Brody, Dwayne Johnson plays Mitch Buchannon, Kelly Rohrbach plays CJ Parker, and Ilfenesh Hadera plays Stephanie Holden in BAYWATCH; the film by Paramount Pictures

Wer wollte sich in den 90er-Jahren nicht von Pamela Anderson oder David Hasselhoff retten lassen? Die berühmtesten Rettungsschwimmer der Welt sorgten in der Serie »Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu« Jahre lang für Spannung vor dem Fernseher. Nun werden die Rettungsbojen auch im Kino ausgeworfen, denn der Kinofilm »Baywatch« kommt am 1. Juni auf die Leinwand! Bereits am 31. Mai gibt es in allen Traumpalast-Kinos eine Preview. Mitch Buchannon wird nun von Dwayne »The Rock« Johnson gespielt. Ein weiterer Hingucker ist Zac Efron. Im Film muss die Crew nicht nur Badegäste retten, sondern auch eine kriminelle Verschwörung an ihrem Strand aufklären.

Baywatch-Preview

Mi. 31. Mai, um ca. 20 Uhr, Traumpalast-Kinos in Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Leonberg, Esslingen, Nürtingen und Biberach, Karten für den Film sowie das komplette Programm der Traumpalast-Kinos gibt es unter www.traumpalast.de.