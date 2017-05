Berlin Syndrom

Dass im australischen Outback immer wieder Rucksackreisende verschwinden, man hat sich an solche Meldungen gewöhnt. Nun aber lässt die Australierin Cate Shortland („Lore“) eine Backpackerin in Berlin verschwinden.

Was als leichte sommerliche Liebesgeschichte beginnt, entwickelt sich zu einem Horrortrip hinter verschlossenen Türen in einem heruntergekommenen Hinterhofgebäude. Der Titel ist übrigens angelehnt an das Stockholm-Syndrom, bei dem ein Opfer Sympathie für seinen Peiniger (Max Riemelt) findet. Für die junge Clare (Teresa Palmer) ist dies die einzige Chance, um wieder in die Freiheit zu gelangen. Im Subtext spielen noch die Zweistaatenvergangenheit der Stadt und das Unrechtssystem der DDR eine Rolle.

Start: 25. Mai 2017

Bewertung: 4 / 5 Punkte