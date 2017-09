Borg/McEnroe

„Quiet please!“ Immer wieder muss der Schiedsrichter das Publikum beim Finale zwischen Björn Borg und John McEnroe auffordern, sich ruhig zu verhalten.

Doch das Finale, mit dem der 1980 erst 24 Jahre alte Schwede zum fünften Mal Wimbledon gewinnen könnte, ist an Spannung nicht zu überbieten. Was genau sich in den Köpfen der beiden Konkurrenten in den Wochen vor und während des Turniers abspielt, das vollziehen die den Originalen wie aus dem Gesicht geschnittenen Sverrir Gudnason und Shia LaBeouf bis hin zu deren individuell ausgeprägten Bewegungs- und Schlagabläufen mit verblüffender Perfektion nach.

Dabei ist Borgs Werdegang etwas detaillierter aufgefächert und wird offenbar, dass er nur nach außen hin der „Eisborg“ war, als der er sich selbst inszenierte.

Start: 19. Oktober 2017