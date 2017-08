× Erweitern Bullyparade – Der Film

Dass einem beim Stichwort »Bully« gleich Michael Herbig in den Sinn kommt, zeigt, wie gut man doch konditioniert ist. Der bayrische Komiker fährt nun fünf Episoden seiner gleichnamigen Pro7-Sendung auf. Angeblich soll der Film Herbigs letztes Komödienprojekt sein. Ob das nun eine gute oder schlechte Nachricht ist, muss jeder für sich entscheiden.

Zwei Zwickauer auf einer historischen Mission. Zwei

Blutsbrüder und ihr größtes Abenteuer. Monarchen auf einer Reise ins Ungewisse. Exzesse an der Wallstreet. Ein Planet voller schöner Frauen. Und das alles in einem einzigen Film! In 24 verschiedenen Rollen - darunter Neues und Vertrautes - wird man Michael Bully Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz dann bewundern können. Und natürlich dürfen dabei auch ihre Parade-Rollen Winnetou, Old Shatterhand, Sissi, Franz, Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty nicht fehlen!

Nach den Mega-Blockbustern „Der Schuh des Manitu“ und „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ (zusammen über 21 Millionen Kinobesucher in Deutschland) ist dies der langersehnte Kino-Nachfolger des einmaligen Komiker-Trios.