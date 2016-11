× Erweitern Cafe Society

Unseren jährlichen Woody Allen gib uns heute! In seiner Burleske „Café Society“ erzählt der mittlerweile 80-Jährige von einer Liebesgeschichte in Hollywood während der goldenen 30er Jahre.

Bobby hofft große Karriere im Filmbusiness zu machen. Der Tonfilm revolutioniert gerade das Geschäft und in Hollywood bricht gerade das Goldene Zeitalter an. Neue Stars werden geboren. Bald ist Bobby vom Glanz und Glamour der Traumfabrik gefangen, taucht ein in die Café-Gesellschaft und verliebt sich Hals über Kopf.

Start: 10. November