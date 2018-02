× Erweitern Call me by your Name

Luca Guadagnino („A Bigger Splash“) heißt der Regisseur dieses vor sommerlicher Kulisse Mitte der 1980er Jahre in Italien spielenden Verführungsmärchens.

Um antike Ausgrabungen und Hochkultur geht’s, doch genauso interessant sind auch die adonischen Körper junger Männer. Da wird dann sogar ein Vater eifersüchtig.

Sorgefrei lebt der italoamerikanische Elio in den Tag und beschäftigt sich mit klassischer Musik, transkribieren, zu lesen und mit seiner Freundin Marzia (Esther Garrel) zu flirten. Mag er in diesen Dingen noch so altklug und erwachsen wirken, so ist er es jedoch nicht in Liebesdingen. Die Begenung mit dem der charmanten Doktoranden Oliver verändert einiges.

Ein großer Wurf mit Klassikerqualitäten.

Start: 1. März 2018